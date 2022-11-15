بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 15.2 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 15.2 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 2ر15 نقطة ليبلغ مستوى 66ر7659 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 20ر0 في المئة.

وتم تداول 17ر281 مليون سهم عبر 12720 صفقة نقدية بقيمة 19ر51 مليون دينار (نحو 10ر155 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر36 نقطة ليبلغ مستوى 79ر5709 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 65ر0 في المئة من خلال تداول 5ر208 مليون سهم عبر 7482 صفقة نقدية بقيمة 2ر22 مليون دينار (نحو 2ر67 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر7 نقطة ليبلغ مستوى 01ر8586 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 5ر72 مليون سهم عبر 5238 صفقة بقيمة 9ر28 مليون دينار (نحو 5ر87 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر21 نقطة ليبلغ مستوى 93ر5900 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 في المئة من خلال تداول 3ر151 مليون سهم عبر 4806 صفقة نقدية بقيمة 13ر18 مليون دينار (نحو 9ر54 مليون دولار).

وكانت شركات (وربة كبيتل) و(مشاريع) و(الإعادة) و(ع عقارية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(زين) و(أجيليتي) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المصالح ع) و(رمال) و(منشآت) و(الديرة) الأكثر انخفاضا.