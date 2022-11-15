جامعة الكويت تكرم الفائزين بجوائز الأبحاث العلمية للعام الأكاديمي 2021-2022

كرمت جامعة الكويت ممثلة بقطاع الأبحاث اليوم الثلاثاء الفائزين بجوائز الأبحاث العلمية للعام الأكاديمي (2021-2022) بهدف رفع مستوى البحث العلمي في الجامعة.

وقالت مساعدة نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث الدكتورة نورية الكندري في تصريح صحفي عقب حفل التكريم إن البحث العلمي هو بوابة التنمية لكل الدول ويعتبر من أولويات الجامعات العالمية لأنه إحدى أهم ركائز التنمية والتطوير.

وأكدت الكندري أن إنجازات الباحثين المكرمين العلمية والبحثية المتميزة تساهم بشكل واضح في بلوغ المستوى الأكاديمي والبحثي المنشود ورفع تصنيف جامعة الكويت وتعزيز مكانتها محليا وعالميا موضحة أن الأبحاث العلمية الفائزة تحاكي مشكلات المجتمع وتطرح لها حلولا علمية وعملية وهو صميم دور الجامعة لخدمة المجتمع.

حفل تكريم الباحثين بجوائز الابحاث العلمية للعام الاكاديمي 2021-2022

وذكرت أن الاحتفال يعكس حجم الأداء البحثي في الجامعة والجهود المبذولة من الإدارة الجامعية ممثلة بقطاع الأبحاث والقائمين عليه من خلال سعيهم الدائم والمستمر لتوفير الدعم المادي والبنية التحتية المناسبة لرفع مستوى البحث العلمي ومتابعة أمور الباحثين وتسهيل عملهم.

وأشادت بالجهد الكبير الذي بذلته اللجان العليا لجوائز الأبحاث حيث كرس الأساتذة أعضاء اللجان وقتهم وجهدهم لمراجعة الأبحاث المرشحة للجوائز واختيار الفائزين في جميع الفئات معربة عن أملها أن تكون جوائز الأبحاث العلمية حافزا كبيرا يدفع جميع الباحثين في الجامعة للمشاركة في هذا البرنامج المتميز الذي يشكل أحد أعمدة قطاع الأبحاث في سياق دعم مسيرة البحث العلمي.

وفاز بجائزة الباحث المتميز في مجال الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاساسية والتطبيقية كل من الأستاذ الدكتور يعقوب الكندري من قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية كلية العلوم الاجتماعية والأستاذ الدكتور تركي الشمري من قسم التمويل والمنشآت المالية في كلية العلوم الإدارية.

المحتفى بهم مع الدكتورة نورية الكندري

كما فاز الأستاذ الدكتور عمار صفر من قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية والاستاذ الدكتور علي بومجداد من قسم الكيمياء بكلية العلوم والاستاذ الدكتور بدر شفاقة من قسم إدارة تقنية البيئة بكلية العلوم الحياتية.

وفي جائزة افضل باحث من الشباب في مجال العلوم الانسانية والعلوم الاساسية والتطبيقية فاز كل من الدكتورة هدى المؤمن والدكتورة مريم الكندري والدكتور عمار بهمن والدكتورة دانة معرفي.

وفي جائزة التميز البحثي المخصصة لطلبة الدراسات العليا لدرجة الدكتوراه ودرجة الماجستير فاز كل من الدكتور محمد العوضي والدكتورة علا مغنية وفي درجة الماجستير حسين بدران واسراء محمد وروان كتانه ومنيرة الفرحان.

جانب من تكريم الفائزين

مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث الدكتورة نورية الكندري