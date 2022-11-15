“زين” الراعي الرسمي لاحتفالية يوم السكري العالمي في الأڤنيوز

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرسمية للاحتفالية الخاصة للاحتفاء بيوم السكري العالمي في 14 نوفمبر من كل عام، والتي أقامتها وحدة الغُدد الصمّاء والسكر والإيض بمُستشفى جابر الأحمد في مجمع الأڤنيوز على مدار يوم كامل.

وتعتبر زين نفسها شريكاً فاعلاً للقطاع الصحي ومؤسسات الدولة في دعم وإطلاق المبادرات التوعوية المُختلفة بهدف رفع الوعي المُجتمعي وتعزيز الصحة العامة، حيث أتى دعمها لهذه البادرة المميزة انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم الجهود التي تخلق ثقافة صحية إيجابية بين أفراد المجتمع اتجاه الأمراض المزمنة، لعل أهمها مرض السكري الذي يشهد انتشاراً كبيراً في الكويت.

وشهد جناح الفعالية في مجمع الأڤنيوز مُشاركة فريق وحدة الغُدد الصمّاء والسكر والإيض بمُستشفى جابر الأحمد وبتواجد رئيس الوحدة استشاري الغُدد الصمّاء والسكر د. ثامر العيسى، حيث استقبل الجناح زوار المجمع لعمل فحوصات السكر المجانية والتعرف على أهم النصائح الطبية المتعلقة بمرض السكري، بالإضافة إلى فرصة الاستفادة من الاستشارات المجانية.

وتحرص زين على إبداء روح المسؤولية كمؤسسة وطنية تعرف التزاماتها وواجباتها الاجتماعية، وذلك بتسخير قدراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية بتعاونها مع مُختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وإطلاقها العديد من المُبادرات التوعوية والصحية لضمان صحة وسلامة المُجتمع.

وتستمر الشركة بتجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الطبية من القطاعين العام والخاص لدعم وإطلاق مثل هذه المُبادرات الصحية، بالإضافة إلى عقد الندوات التوعوية والمشاركة في الحملات الصحيّة كحملات التطعيم والتبرع بالدم وغيرها تحت مظلة استراتيجيتها للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

د. ثامر العيسى متوسطاً الحضور