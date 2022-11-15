رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى).

ينتقل المجلس بعدها إلى بند (طلبات رفع الحصانة) ويتضمن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو الدكتور عبيد المطيري وطلب رفع الحصانة النيابية عن العضو حامد البذالي من ثم بند (الإحالات).

ومن المقرر أن ينتقل المجلس إلى بند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة) وبند (انتخاب أعضاء للبرلمان العربي) وبند (استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان).

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (طلبات تشكيل لجان التحقيق) ويشمل طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلبا آخر مقدما من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها وكذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.

كما أدرج بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) ويتضمن طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين.

وتشمل البنود المدرجة على جدول الأعمال (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويتضمن تقارير عدة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وغيرها من تقارير اللجنة البرلمانية.

كما يحوي البند سالف الذكر المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ومشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

ومن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة بند (الاقتراحات بقرارات) وبند (تقارير ديوان المحاسبة) وبند (كتب الحكومة).

من الجلسة:

الأمين العام المساعد لقطاع الجلسات بالتكليف أحلام القلاف تقوم بمهام الأمين العام في الجلسة في سابقة برلمانية تحدث لأول مرة بتولي سيدة هذه المهمة

مبارك الحجرف: يجب أن تكون هناك رؤية عن تطوير الجزر والترفيه ويجب أن نلتزم بتعاليم الدين الإسلامي بخصوص الترفيه ويكون هناك تناغم مع دول مجلس التعاون

رأينا تعيينات بـ«البراشوت» خاصة من قبل وزير الإعلام التي لم ينزل الله بها من سلطان

على رئيس الوزراء وقف هذه التعيينات وأدعو المجلس للتصدي لها

صالح عاشور: في رسالة لجنة الظواهر السلبية هناك بند عن الواسطة وهو ما لاحظناه في التعيينات الأخيرة.. وإن كانت هذه القضايا ملاحظات الآن فستتحول إلى أسئلة وتاليا الى مساءلة سياسية فنحن لا نقبل بتجاهل وإهانة الموظف الجاد والمخلص

حمد المطر: حضرت الجولة الحكومية النيابية في جزيرة جسر جابر والمنطقة الشمالية من ركائزها ميناء مبارك وتداول أن عدم تشغيله لأسباب سياسية ولم نسمع ردا من الحكومة

خليل أبل: لماذا هذا الشح على المعاقين الذين يجب الاهتمام بهم وأحمّل وزير الشؤون هذه المسؤولية..والحكومة مقبلة على تقديم برنامج عملها ونتوقع أن يتم ربط كل مشروع بفرص عمل والمشاريع يجب أن ترتب وفق الأولويات

الحكومة مقبلة على تقديم برنامج عملها ونتوقع أن يتم ربط كل مشروع بفرص عمل والمشاريع يجب أن ترتب وفق أولويات

مبارك الحجرف: للأسف الكويت أصبحت مرتعا لغسيل الأموال المواطن غير قادر على شراء بيت لأن الأسعار تضاعفت

خليل الصالح: المواطن الكويتي يعاني من نقص مشاريع الترفيه ولابد من تغيير السلوك الحكومي في التعامل مع الشركات السكانية خصوصا في مدينة جابر الأحمد

نطالب بزيادة المكافآت للطلبة الدارسين في الخارج لأنهم يعانون من صعوبة متطلبات الحياة وخصوصا السكن

شعيب المويزري: نحترم الجميع لكن لن نسمح بسلب اختصاص اللجنة المالية وأي لجنة أخرى

أسامة الشاهين يطالب بإقرار رسالة لجنة الشؤون الصحية: هناك بند المساعدات العامة ورعاية المسنين للنظر في رفع قيمة المبالغ المخصصة والتوسع في الشرائح المستفيدة وبند دور جهاز المسؤولية الطبية الذي أنشـئ مؤخراً في شأن مزاولة مهنة الطب والمسائل ذات العلاقة كالأخطاء الطبية

ثامر السويط: انعدام القرار وراء تفاقم القضية الإسكانية.. والرعاية السكنية خصصت أراضي جنوب القيروان ولكن الخطوات بطيئة واستخدمت هيئة البيئة كمسمار جحا.. والمنطقة تغطي سكن 4500 أسرة

للإسراع في تقديم برنامج عمل الحكومة وأن يتضمن معالجة للقضية الإسكانية ولا يكون إنشائيا

حسن جوهر: بصفتي رئيس لجنة الإسكان والعقار أطمئن المواطنين أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على إزالة العوائق في جنوب القيروان

صالح عاشور: التسكين في المناصب القيادية ظلم الموظفين الذين خدموا سنوات في وزاراتهم

إذا لم تلتفت الحكومة إلى هذا الموضوع فسيتحمل الوزير المعني المسؤولية السياسية

جنان بوشهري تشير إلى طلب نيابي لاسـتعجال تقرير اللجنة التشريعية بشـأن قانون تعـارض المصالح

النيابة أعلنت ضبط عضو بلدي بتهمة الرشوة وعلى المجلس استدعاء الجهات الرقابية بخصوص إصلاح الثغرات.. لماذا تحفظ بعض القضايا وتمكن الفاسدين من الاعتداء على المال العام؟