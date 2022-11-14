الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي: روسيا دمرت “كل البنى التحتية الحيوية” في خيرسون

15 نوفمبر، 2022
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن روسيا دمرت “كل البنى التحتية الحيوية” في أجزاء من منطقة خيرسون استعادها الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي خلال خطابه اليومي بعد زيارة خيرسون المحررة الاثنين “قبل فصل الشتاء، دمر المحتلون الروس كل البنى التحتية الحيوية تماما”، مضيفا أن “كل المرافق المهمة في المدينة والمنطقة جرى تلغيمها”.

وتابع “ليست هناك كهرباء ولا اتصالات ولا إنترنت ولا تلفزيون” في خيرسون، مضيفا “المحتلون دمروا كل شيء عن قصد”.

وأردف زيلينسكي “هذا ما يعنيه العلم الروسي – دمار كامل”، واعدا بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

وكانت شركة الكهرباء الأوكرانية “أوكرينيرغو” قد أعلنت في وقت سابق الاثنين أن روسيا دمرت محطة كهرباء رئيسية في خيرسون قبل انسحاب قواتها من المدينة والضفة اليمنى لنهر دنيبر الأسبوع الفائت.

وكتب رئيس الشركة فولوديمير كودريتسكي على فيسبوك أن “محطة الطاقة التي كانت تزود مجمل الضفة اليمنى في منطقة خيرسون بالكهرباء، إضافة الى قسم كبير من منطقة ميكولاييف، باتت فعليا مدمرة”، مضيفا أن هذا الأمر هو إحدى “نتائج خوف المحتلين قبل فرارهم”.

وشكل الانسحاب القسري للقوات الروسية في مواجهة الهجوم الأوكراني المضاد انتكاسة للرئيس فلاديمير بوتين الذي كان أمر في أيلول/سبتمبر بتعبئة 300 ألف من عناصر الاحتياط.

واعتبر الرئيس الأوكراني خلال زيارته لخيرسون أن تحرير المدينة يمثل “بداية نهاية الحرب”.

المصدر
أ ف ب
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15 نوفمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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