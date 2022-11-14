أمين مجلس التعاون: استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 مصدر فخر واعتزاز لأبناء مجلس التعاون

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 مصدر فخر واعتزاز لأبناء مجلس التعاون ونسخة متميزة في تاريخ المونديال.

وقالت امانة مجلس التعاون في بيان اليوم الاثنين ان ذلك جاء خلال استقبال الحجرف لسفير قطر لدى السعودية بندر العطية حيث تسلم الدعوة الرسمية الموجهة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم في دولة قطر 2022 والمقرر انطلاقها يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري.

واكد الحجرف أن العالم اجمع يتابع وبكل اكبار وإجلال التحضيرات المتميزة التي تقوم بها قطر استعدادا لانطلاق البطولة في حدث هو الأول في نوعه في منطقتنا الخليجية والعربية والإمكانيات الكبيرة التي سخرتها قطر لنجاح البطولة.

وقال الحجرف ان إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول مجلس التعاون والعرب كونه إنجاز خليجي جديد يبرهن قدرة الكفاءات الخليجية لتحقيق الطموحات في كآفة المجالات بما ينسجم مع توجيهات قادة دول مجلس التعاون مؤكدا ان العالم على موعد مع نسخة استثنائية ستكون علامة فارقة في مسيرة البطولة الكروية الأبرز عالميا.

وثمن الحجرف منجزات مسيرة العمل الخليجي المشترك والجهود الكبيرة التي تبذلها دول المجلس لتعزيز منجزات ومكتسبات مجلس التعاون مؤكدا ان الرعاية السامية التي تحظى بها مسيرة مجلس التعاون من قبل قادة دول المجلس تمثل الداعم الأساسي والرئيسي للأمانة العامة لمجلس التعاون للعمل على تحقيق كل ما يعزز ويدعم مسيرة المجلس المباركة ويخدم دولة ومواطنيه.