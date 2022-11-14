ديوان الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية يعلن مخاطبة المؤسسات المستحقة لمكافأة الصفوف الأمامية

14 نوفمبر، 2022
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اعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين مخاطبة المؤسسات المستحقة لمكافأة الصفوف الامامية لتجهيز بيانات منتسبيها وفقا للالية المعتمدة في هذا الشأن تمهيدا للتدقيق عليها ومراجعتها ليتسنى صرفها لهم بأسرع وقت.

واكد الديوان في “تغريدة” حرصه على الانتهاء من اجراءات صرف مكافأة الصفوف الامامية لمستحقيها من منتسبي المؤسسات العسكرية وهي وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام إضافة إلى موظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وشركة الخطوط الجوية الكويتية والشركة الوطنية لخدمات الطيران تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا الخاص في هذا الشأن.

وذكر انه وفور ورود قرار مجلس الوزراء قام الديوان بمخاطبة الجهات المذكورة لتجهيز بيانات المستحقين للمكافأة وفقا للالية المعتمدة في هذا الشأن تمهيدا للتدقيق عليها ومراجعتها ليتسنى صرف المكافأة لمستحقيها بأسرع وقت.

المصدر
كونا
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14 نوفمبر، 2022
0 30 أقل من دقيقة

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