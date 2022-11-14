السفير وليد الخبيزي يشيد بالعلاقات الثنائية العريقة التي تربط الكويت بألمانيا منذ 58 عاما

السفير وليد الخبيزي يشيد بالعلاقات الثنائية العريقة التي تربط الكويت بألمانيا منذ 58 عاما

أشاد نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير وليد الخبيزي اليوم الاثنين بالعلاقات الثنائية العريقة التي تربط الكويت بألمانيا والتي تعود ل58 عاما منذ عام 1964.

واستذكر الخبيزي في تصريح صحفي على هامش الحفل الذي اقامته السفارة الالمانية بمناسبة يومها الوطني الموقف الألماني الداعم لدولة الكويت إبان فترة الغزو العراقي الغاشم مشيدا بالتنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الدولية حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى الزيارة المرتقبة لوزير الدولة الألماني الدكتور توبياس ليندنر للكويت الخميس المقبل والتي تشكل فرصة لبحث المواضيع الثنائية وسبل تعزيز التعاون الى جانب مستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية.

وقال إن حجم الاستثمارات الكويتية والتي تزيد عن 19 مليار دولار بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص في المانيا دليل على ثقة المستثمر الكويتي سواء الحكومي او الخاص بالبيئة الاستثمارية الامنة والجاذبة هناك منوها بحجم الشركات والاستثمارات الألمانية في الكويت والتطلع الى زيادتها.

وأكد أن المانيا من الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين الكويتيين وتستقطب الالاف منهم لغرض السياحة وأيضا لتلقي العلاج مشيدا بدعم المانيا لملف (الشنغن) لدولة الكويت وتطلعه لمواصلة هذا الدعم للوصول الى الاعفاء.