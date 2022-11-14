من مكان الحادث

الشرطة الأمريكية تعلن القبض على المشتبه به في حادثة إطلاق نار في جامعة فرجينيا

14 نوفمبر، 2022
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أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين القبض على الشاب الذي تشتبه في أنه أطلق النار في جامعة فرجينيا القريبة من العاصمة واشنطن الليلة الماضية مخلفا ثلاثة قتلى وجريحين آخرين.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية في إعلانها الذي نشرته عبر تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي.

ووقع حادث إطلاق النار حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء امس بالتوقيت المحلي لواشنطن وحددت شرطة الجامعة هوية المشتبه به بأنه طالب سابق يدعى كريستوفر دارنيل جونز كان مسجلا قبل حوالي أربع سنوات في الفريق الرياضي للجامعة.

المصدر
كونا
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14 نوفمبر، 2022
0 21 أقل من دقيقة

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