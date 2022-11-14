مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

استمع مجلـس الوزراء إلـى شـرح قـدمـه كـل مـن نائب رئيـس مجلـس الوزراء ووزير النفط، ووزير الخارجيـة حـول نتائج مشـاركة سمو ولي العهـد الشيخ/ مشعل الأحمـد الجـابـر | الصباح حفظه الله ممثلا عن حضرة صاحب السمو الأميـر حفظه الله ورعـاه فـي قـمـة قـادة الـعـالـم للـدورة السابعة والعشرين لمؤتمـر أطـراف اتفاقية الأمم المتحـدة الإطاريـة لتغيـر المنـاخ (COP27)، وقمـة مبادرة الشرق الأوسط الأخضـر بنسختها الثانية اللتين عقدتا مؤخراً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقد أشاد مجلـس الـوزراء بالجهود المثمرة التي بذلها ممثل حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعـاه سـمو ولـي العهد حفظه الله وقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة فـي أعمال القمتين.

أحـاط النائب الأول لرئيس مجلـس الوزراء ووزير الداخلية مجلـس الـوزراء علـما بنتائج مشاركته في الاجتمـاع التاسـع والثلاثيـن لـوزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة الـذي عـقـد فـي الرياض بالمملكة العربيـة السـعودية الشقيقة مؤخراً والـذي جرى خلاله مناقشـة عـدد مـن القضايا الأمنية المشتركة، وسبل تعزيز ودعـم التعاون المشترك فـي المجالات الأمنية، مشيداً بحسن التنظيم وكرم الضيافـة لـدى الأشقاء في المملكة.

ناقش مجلس الوزراء مسودة برنامج عمل الحكومـة | 2026/2022، وقرر المجلـس الموافقة المبدئيـة علـى البرنامج مع تكليف لجنة إعداد البرنامـج بـعـد الأخـذ بالملاحظـات رفـع النسخة النهائية منه خلال أسبوعين لمجلس الوزراء لاعتمـاده، تمهيدا لإحالتـه إلـى مجلـس الأمـة إعمـالا بأحكام المادة (98) من الدستور.

استعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021

قدم رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة وعدد من قياديين الديوان شرح للمجلـس حـول مـا اشتمل عليه التقرير السنوي للديوان والذي يتكون من قسمين رئيسيين:

القسم الأول:

أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2021

دور ديوان المحاسـبـة فـي المحافظـة عـلـى المـال العـام وتحليل البيانات المالية للجهـات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة

أهـم الملاحظات والظواهر التي يرصدها الديوان من خلال رقابته

التأثيرات الرقابية التي تحققت نتيجة التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة بالرقابة

القسم الثاني:

نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة بالرقابة

إجـراءات ديوان المحاسبة في مجال الرقابة المسبقة والمخالفات المالية

أشاد مجلـس الـوزراء بالجهود التي بذلـت فـي إعـداد التقريـر ومـا يقـوم بـه رئيس ديوان المحاسبة وكافة العامليـن بـه مـن دور رقابـي هـام فـي المحافظـة عـلـى الـمـال الـعـام، مؤكـدا بـأن الحكومـة تولـي تقاريـر الـديـوان بالغ الاهتمـام لمعاونتهـا فـي معالجـة الملاحظات.

قرر مجلـس الـوزراء إحالـة التقريـر إلـى جهـاز متابعـة الأداء الحكومـي للتنسيق مـع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ التوصيات والعمـل عـلـى تلافي الملاحظـات الـواردة في التقرير واتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها.

فـي ضـوء مـا أثيـر مؤخرا حـول الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمسئولين القائمين عليه فقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره بالجهود الدؤوبة والإنجازات المتميزة التي قام بها الجهـاز مـن أجـل إنجاز المهام والواجبات المنوطة به، ومـا قـدمـه مـن خـدمـات لتأميـن مقومـات العيـش الكريم للمقيمين بصورة غير قانونيـة فـي مجـالات الصحـة والتعليم والرعاية المختلفة ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية ليتمكنوا مـن الإقامـة والعمـل عـلـى نـحـو قانوني سليم يتيح لهم سبل الأمان والاستقرار.

وأكـد مجلس الوزراء على ثقته الكاملـة ودعمه لرئيس الجهـاز المركزي صالح يوسف الفضالة وإخوانه العاملين بالجهاز، معبـرا عـن خـالص الشكر والتقدير لجهودهم المخلصة الـتـي يقـومـون بـهـا مـن أجـل إنجـاز الحـل الجـذري الشـامل لهـذا الموضـوع الـذي يستوجب من الجميع التعاون مع الجهاز وتقديم العون للقيام بواجباته ومسئولياته الوطنية.

تدارس مجلـس الـوزراء التقرير الأول للجنة العليا لحوكمـة التصنيف السيادي الائتماني لدولة الكويت، المتضمن رؤيـة اللجنة لتحسين التصنيف السيادي الائتماني للدولة.

اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجـة علـى جـدول جلسة مجلس الأمة القادمة.

أعـرب مجلـس الـوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحـادث التفجير الإرهابـي الـذي وقـع يـوم أمـس الأحد في منطقة تقسيم في الجمهورية التركية الصديقـة، والـذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، مشدداً على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهـض للعنف والإرهاب، ومعبـرا عـن خـالـص تعـازي ومواساة دولـة الكويـت إلـى الجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعباً وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

أعـرب مجلـس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت وتضامنهـا مع جمهورية مصر العربية الشقيقة جراء حادث السير فـي محافظة الدقهليـة الـذي أدى إلى مقتل وإصابـة عـدد مـن الأشخاص، معبراً عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومـة وشعباً وإلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل.

بمناسبة قرب إنطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 فـي دولـة قـطـر الشقيقة فـي العـشـريـن مـن الـشـهـر الجـاري، فإن دولـة الـكـويـت تـعـرب عـن وقوفهـا ومساندتها ودعمهـا لدولة قطـر الشقيقة في استضافتها لهذا التجمع الرياضي العالمي الكبير.

كـمـا انـهـا تـضـع كل إمكانياتهـا لإنجـاح هـذا الحـدث العالمـي باعتباره أول مونديال يقام بالمنطقـة والعـالـم الـعـربـي، كمـا أشـادت دولة الكويت بالاستعدادات والترتيبات والجهـود المتميـزة الـتـي قـامـت بهـا دولـة قـطـر الشقيقة لإنجـاح هـذا الحدث الكبير.

سائلين المولـى عـز وجـل لـدولـة قطـر الشقيقة كل التوفيق والتقـدم فـي ظـل الـقـيـادة الحكيمـة لصاحب السمو الأميـر الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني.