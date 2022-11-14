وزارة الأوقاف

الأوقاف: مشاركتنا في معرض الكويت الدولي للكتاب لترسيخ قيم الوسطية والأخلاق الإسلامية ونشر الوعي الديني

14 نوفمبر، 2022
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أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اهتمامها بالمشاركة بمعرض الكويت الدولي للكتاب ال45 الذي ينطلق بعد غد الأربعاء لتحقيق رؤيتها ورسالتها بترسيخ قيم الوسطية والأخلاق الإسلامية ونشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية.

وقال مدير إدار اة العلاقات العامة بالوزارة زيد المنيفي في تصريح صحفي إن مشاركة (الاوقاف) في المعرض الذي سيقام برعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ويستمر حتى ال 26 من نوفمبر الحالي يهدف الى تثقيف المجتمع بكافة شرائحه بمبادئ الدين الاسلامي الحنيف القائم على مبدأ الوسطية والبعد عن التطرف والغلو في الدين.

وأفاد بأن الوزارة حريصة على أن تكون ضمن وزارات ومؤسسات الدولة المشاركة في المعرض لتحقيق استراتيجيتها وقيمها القائمة على الشراكة والعمل المؤسسي مشيرا الى انه سيتم تخصيص الجناح رقم (5) في صالة رقم (7) بالمعرض لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بتوفير إصدارات ومطبوعات ومواد إعلامية عدة لتوزيعها على زوار المعرض من بينها (سي دي) الموسوعة الفقهية وفهرس مجموعة الفتاوي والمذاهب الفقهية والتسهيل في فقه العبادات والدرر البهية اضافة الى عدد من إصدارات إدارة الإفتاء.

المصدر
كونا
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14 نوفمبر، 2022
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