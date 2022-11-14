معهد دسمان للسكري: مهتمون بتوعية مرضى السكري وتعليمهم أساليب التعايش معه

أكد المدير العام لمعهد دسمان للسكري الدكتور قيس الدويري اليوم الاثنين أهمية تسليط الضوء على مرض السكري وإيصال رسالة توعوية للمرضى بغية تعليمهم أساليب ومهارات التعايش السلمي مع هذا المرض وعوامل خطورته وكيفية الوقاية منه.

وقال الدويري في تصريح صحفي على هامش فعالية (اليوم التوعوي المفتوح) الذي أقامه المعهد بمناسبة يوم السكر العالمي إن الفعالية تضمنت فحوصات طبية كقياس سكر الدم والمؤشرات الحيوية واستشارات طبية وغذائية وتمارين ونصائح تخص اللياقة البدنية.

وذكر أن تنظيم الفعالية جاء تماشيا مع رسالة المعهد المتمثلة في مكافحة وباء السكري في دولة الكويت عبر أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج.

جانب من الفحوصات الطبية المقامة خلال اليوم التوعوي

وأوضح أن المعهد يواصل جهوده المستمرة عبر الأبحاث المحكمة التي يجريها على قدم وساق للحد من تزايد نسبة الاصابة بداء السكري في البلاد ليكون أحد أهم المراكز الشاملة للأبحاث والعلاج والتوعية في مجال مرض السكري.

من جانبه قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمعهد طارق العريان في تصريح مماثل إن المعهد لا يألو جهدا في العمل على تنفيذ رسالته المتمثلة بمكافحة وباء السكري في البلاد من خلال أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج.

وأكد ضرورة التزود بالمعرفة الضرورية لمساعدة أفراد المجتمع على اتباع سبل الوقاية من الاصابة بالنوع الثاني من السكري لافتا إلى أن الاحتفالية شهدت وجود فريق من الأطباء والمختصين للرد على أي أسئلة طبية يطرحها الحضور.

فريق معهد دسمان للسكري خلال اليوم التوعوي احتفالا بيوم السكر العالمية