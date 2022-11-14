“القوى العاملة” تفعل نظام إدارة استقدام العمالة المنزلية وخدمات التفتيش والمنازعات الخاصة بها

قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مبارك الجافور إن تفعيل نظام ادارة استقدام العمالة المنزلية وخدمات التفتيش والمنازعات هو بداية انطلاقة لتطبيقات مرتبطة باختصاصها.

وأضاف الجافور لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين على هامش ورشة عمل عقدت حول تفعيل هذا النظام أن الهيئة بدأت بتطبيق التفتيش للقطاع الأهلي يليها إدارة علاقات العمل إضافة لما يتعلق بالعمالة المنزلية وذلك حفاظا على حقوق الجميع.

وأوضح أن التطبيق يهدف الى المتابعة والتدقيق لنظام النزاعات بين العامل المنزلي وصاحب العمل وبين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة والعامل المنزلي إلى جانب التفتيش على المكاتب وقياس مدى التزامها بالقانون.

وذكر أن الهيئة ملتزمة برؤية الحكومة بتسهيل وتمكين جميع الاعمال لاكبر شريحة مستفيدة ومن ابرزها العمالة المنزلية المعنية في ورشة تفعيل النظام.

من جهتها قالت مدير إدارة مركز نظم المعلومات رباب العصيمي في تصريح مماثل ل(كونا) إن نظام العمالة المنزلية قائم على ثلاث ركائز مهمة هي نظام منازعات العمالة المنزلية والمتعلق بخدمة الشكاوى بأصحاب الشأن ونظام التفتش الإداري والتفتيش الذكي والمخصص للمفتشين.

وأضافت العصيمي أن النظام تم ربطه بأكثر من جهة منها وزارةالتجارة والصناعة فيما يخص تراخيص مكاتب العاملة المنزلية والمعلومات المدنية والمتعلق بمواقع وبيانات المكاتب ووزارة الداخلية بشأن بيانات العمالة المنزلية وأصحاب العمل.

وأشارت الى أن النظام يهدف الى تسهيل تلقي الاخطار عبر تفعيل خاصية الرسائل في التطبيق الحكومي (سهل) و(سهل أعمال) موضحة أن الهيئة ستكون من أوائل الجهات الرسمية المتصلة ب(سهل أعمال) من خلال 26 خدمة.