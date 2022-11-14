الموقوفين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص يقومون بترويج أوراق نقدية من عملات أجنبية مطلية بمادة شمعية بنصف قيمتها

14 نوفمبر، 2022
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استمراراً لتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس، بتكثيف عمليات البحث والتحري ورصد جميع الخارجين عن القانون وضبطهم، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص يقوم بإيهام الاشخاص الراغبين بالثراء السريع بان لديهم أوراق نقدية من عملات أجنبية مطلية بمادة شمعية (أوراق نقدية سوداء اللون) ويقومون بترويجها بنصف قيمتها، حيث تم احالتهم والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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14 نوفمبر، 2022
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