“تحسين بيئة الأعمال”: إحالة اقتراحات بقوانين لإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس الأمة

ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة في اجتماعها اليوم المعوقات أمام تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمردود المالي والاقتصادي والوظيفي لهذه المشروعات على الدولة.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله الأنبعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة ناقشت اقتراحات بقوانين بشأن تخصيص 20%؜ من إعلانات الشوارع للمشروعات الصغيرة ، وتمت إضافة أنشطة جديدة للمشاريع متناهية الصغر وإضافة دعم العمالة لأصحابها.

وأوضح أن اللجنة انتهت أيضا إلى وضع ضوابط رقابية على دعم العمالة للمشاريع متناهية الصغر.

وأضاف إن اللجنة أحالت تلك القوانين إلى مجلس الأمة، والتي تهدف إلى تلافي العثرات التي كان يعانيها أصحاب المشاريع الصغيرة ووضع الكثير من الآليات لحلحلة هذه المشاكل.