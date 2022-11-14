ثامر السويط يقترح أن تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني 5% لراتب الموظف و3% لمعاش المتقاعدين بعد خصم الاستقطاعات

أعلن النائب ثامر السويط عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، بشأن نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني.

ونصت مواد الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على ما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي:

“تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني (5%) لراتب الموظفين ونسبة (3%) لمعاش المتقاعدين بعد خصم الاستقطاعات”.

(المادة الثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

نواف الأحمد الصباح

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على ما يلي:

لما كانت القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تضافرت الجهود في السلطتين التشريعية والتنفيذية لحلها، ونظراً لما تكبده المواطن من قروض باتت تثقل كاهله، ولبلوغ إجمالي استقطاعات الديون والقروض المالية لبعض المواطنين (40%) من الدخل الشهري والقرض الإسكاني (10%) أي ما يعادل (50%) من الدخل ما يعني صعوبة تلبية الاحتياجات اليومية وأعباء الحياة.

وتحقيقاً للعدالة ومراعاة الظروف المعيشية للعائلات الكويتية في مواجهة المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الأسعار التي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بأن تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني (5%) لراتب الموظفين و(3%) لمعاش المتقاعدين بعد خصم الاستقطاعات.