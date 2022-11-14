“الهلال الأحمر” يطلق الحملة التوعوية “تقدر.. بيئتنا مسؤوليتنا” لمواجهة التحديات البيئية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين اطلاق الحملة التوعوية البيئية (تقدر.. بيئتنا مسؤوليتنا) لمواجهة التحديات البيئية في العالم المعاصر التي تحتاج إلى جهود مشتركة من الحكومات والأفراد.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة في الجمعية أنور الحساوي في كلمة له بمناسبة انطلاق الحملة ان قضية البيئة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية ناجمة عن تدخل الانسان في آلية النظم البيئية ما أدى إلى حدوث خلل في اتزانها الطبيعي.

وأكد الحساوي أهمية حملات التوعية البيئية في تعريف فئات المجتمع وصناع القرار بالقضايا والمشكلات البيئية وتحفيز المواطنين على المشاركة في الجمعيات البيئية.

وأضاف أن الجمعية أولت اهتماما كبيرا بقضايا البيئة وستقوم بتنظيم معارض ومؤتمرات وندوات واجتماعات بيئية على المستويات المحلية والدولية بالاضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل.

ودعا الحساوي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركات إلى المشاركة في الحملة لدعم وتكاتف الجهود وجعل الكويت بيئة نظيفة.

نائب رئيس مجلس الادارة في الجمعية أنور الحساوي

وبين ان لدى الجمعية رؤية تهدف إلى دعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ودعم توجه الدولة لرسم استراتيجية تقوم على أسس بيئية واضحة.

من جانبه أكد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الجمعية خالد الزيد في كلمة مماثلة التزام الكويت بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية المعنية بالبيئة مشيرا الى ان رؤية (كويت جديدة 2035) تضمنت ركيزة أساسية محورها بيئة معيشية مستدامة تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة البيئية والإيفاء بتعهداتها على هذا الصعيد أمام المجتمع الدولي.

وبين الزيد ان الحملة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للفرد من خلال الحد من آثار التلوث على الصحة وتفعيل دور الأفراد للمشاركة في اتخاذ القرار ومساعدتهم على اكتشاف مشاكل البيئة لإيجاد الحلول المناسبة لها وتعزيز دور سلوكهم الايجابي في التعامل مع عناصر البيئة.