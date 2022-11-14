بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 21.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 21.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 4ر21 نقطة ليبلغ مستوى 44ر7644 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر271 مليون سهم عبر 12621 صفقة نقدية بقيمة 6ر63 مليون دينار (نحو 7ر192 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر25 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5672 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة من خلال تداول 3ر186 مليون سهم عبر 6826 صفقة نقدية بقيمة 2ر20 مليون دينار (نحو 2ر61 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر20 نقطة ليبلغ مستوى 22ر8578 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 5ر85 مليون سهم عبر 5795 صفقة بقيمة 3ر43 مليون دينار (نحو 1ر131 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر38 نقطة ليبلغ مستوى 65ر5879 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 في المئة من خلال تداول 8ر147 مليون سهم عبر 4588 صفقة نقدية بقيمة 6ر17 مليون دينار (نحو 3ر53 مليون دولار).

وكانت شركات (مدار) و(المعدات) و(المساكن) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (إمتيازات) و(التخصيص) و(جياد) و(آسيا) الأكثر انخفاضا.