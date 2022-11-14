البلدية: فتح باب حجز المخيمات الربيعية أون لاين ابتداءا من غدا

أعلنت بلدية الكويت عن فتح باب حجز المخيمات في 34 موقعا تم تحديدها لإقامة المخيمات الربيعية لهذا الموسم الذي يبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر الجاري حتى 15 مارس من العام المقبل موزعة على محافظتي الجهراء والاحمدي حيث تشمل المنطقة الشمالية 18 موقعا والمنطقة الجنوبية التي تضم 16 موقع وذلك وفقا للاشتراطات والضوابط ،بمناسبة إطلاق حملتها التوعوية للحفاظ على نظافة البر تحت شعار (#حلاة البر نظيف).

وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد المطيري في تصريح صحفي بأن البلدية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بموسم التخييم الربيعي ووضعت عددا من الاشتراطات والضوابط لترخيص المخيمات تضمنت عدم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة و على أن تتم إقامة مواقع الخدمات العامة قريبة من مواقع التخييم فضلا عن الآلية المتبعة لحجز موقع المخيم عبر الرابط https://camp.baladia.gov.kw/ في الموقع الإلكتروني الرسمي لبلدية الكويت.

وبين بأن الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي للأفراد هي أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 عاما، ولا يجوز اصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد، فضلا عن ان المساحة المحددة لكل ترخيص بحد أقصى 1000 متر، وأن يقوم بسداد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 د.ك لا يتم استردادها، وسداد مبلغ 100 د.ك كتأمين مؤقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم، على ان يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة.

وذكر ان الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي للهيئات أو الشركات هي أن يسمح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمها بموقع واحد لكل جهة على ألا يتجاوز 5000م2 ويتم الترخيص من قبل فرع البلدية بالمحافظة التابع لها المخيم.

وشدد على التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها والتي تبدأ من 15 نوفمبر 2022 وحتى 15 مارس 2023 .

ودعا الى الالتزام بترك مسافة بين كل مخيم وآخر قدرها 100م.

وأكد أنه لا يجوز التعديل على الموقع السابق اختياره، حيث ان التعديل سيترتب عليه إلغاء الترخيص، ولا يتم تحويل مبلغ التأمين على الترخيص الجديد كما لا يجوز استرداد مبلغ الرسوم، مطالبا بالالتزام بحدود الموقع طبقا للإحداثيات الموضحة بالترخيص الالكتروني ووضع الترخيص بمكان ظاهر على الواجهة الرئيسية (مدخل المخيم) مع عدم تأجير المخيم واستخدام الألعاب النارية داخل المخيمات.