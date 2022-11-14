الداخلية: البدء بتسليم الجواز الإلكتروني للمواطنين عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية غدا

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه ضمن جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين، وحرص القيادات العليا لوزارة الداخلية على دقة الإنجاز وسرعة الأداء من خلال نقلة تكنولوجية تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المراجعين.

وتوضح الإدارة أنه وبالتعاون ما بين قطاع شئون الإقامة والجنسية وقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، ستبدأ الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية غدا الثلاثاء في تسليم الجواز الإلكتروني للمواطنين عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية وذلك استكمالاً للمنظومة الخاصة بتجديد الجواز الإلكتروني (أونلاين) التي بدأت في العام 2021.

حيث ستبدأ أجهزة التسليم الذاتي للجواز الإلكتروني للمواطنين عملها في المراكز التالية:

الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في منطقة الضجيج

مراكز الهوية الوطنية في المحافظات الست

وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن تجديد جواز السفر الإلكتروني (أونلاين) عبر موقع وزارة الداخلية متاح لجميع المراحل العمرية التي تخطت (21عاماً) ومن لم يبلغ الـ(21) عاماً يتطلب عليه مراجعة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في منطقة الضجيج أو أي من مراكز الهوية الوطنية في المحافظات الست مع ولي الأمر.

ونوهت الإدارة أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في منطقة الضجيج ومراكز الهوية الوطنية في المحافظات الست تستقبل المواطنين خلال مواعيد الدوام التالية من الساعة 8:00 صباحاً حتى 11:30 ظهراً وفي الفترة المسائية من الساعة 3:00 عصراً حتى 7:00 مساء يتم استقبال المواطنين في مركزي الشامية وجابر العلي.