من موقع الانفجار

قنصلية دولة الكويت لدى اسطنبول تؤكد سلامة رعاياها وعدم وجود أي منهم بين ضحايا أو مصابي الانفجار بالمدينة “حتى الآن”

14 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

أكدت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة اسطنبول سلامة المواطنين الكويتيين المتواجدين هناك إثر حادث الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم الأحد في منطقة تقسيم.

وأشارت القنصلية إلى أنها قد تواصلت مع السلطات التركية المعنية منذ اللحظات الأولى لوقوع الانفجار للاطمئنان على أوضاع المواطنين الكويتيين وقد أكدت السلطات التركية عدم وجود أي مواطنين بين ضحايا أو جرحى الانفجار حتى الآن.

وأهابت القنصلية بكافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في اسطنبول إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات الأمنية المعنية والتواصل مع القنصلية على هاتف الطوارئ التالي في حال الحاجة إلى المساعدة أو الرغبة بالاستفسار:

هاتف الطوارئ (905306902097+).

المصدر
كونا
الوسوم
14 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية العراقي والسفير الكويتي يبحثان تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين

13 نوفمبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية في ضحايا التفجير الإرهابي بمنطقة تقسيم

13 نوفمبر، 2022

الداخلية: ضبط شخص بحوزته 3 كيلو حشيش المخدرة و3000 قرص كبتاجون و3000 قرص ترامادول

13 نوفمبر، 2022

الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الإرهابي بمنطقة تقسيم في تركيا

13 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى