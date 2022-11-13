سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية في ضحايا التفجير الإرهابي بمنطقة تقسيم

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

مؤكدا سموه حفظه الله استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والمنافي لكافة الشرائع والقيم الإنسانية.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل وتمام العافية.

بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم.