أمين مجلس التعاون يدين التفجير الذي استهدف منطقة تقسيم التركية

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف التفجير الذي استهدف منطقة (تقسيم) وسط مدينة (اسنطبول) التركية اليوم الأحد وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكد الحجرف في بيان موقف دول مجلس التعاون الثابت ضد العنف و”الإرهاب” والتطرف مقدما التعازي والمواساة لتركيا في ضحاياها متمنيا لجميع المصابين الشفاء العاجل.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم مقتل ستة أشخاص وإصابة 53 آخرين من جراء التفجير الذي وقع في شارع (الاستقلال) السياحي بمنطقة (تقسيم) وسط (إسطنبول).