الداخلية: ضبط شخص بحوزته 3 كيلو حشيش المخدرة و3000 قرص كبتاجون و3000 قرص ترامادول

استمراراً لتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس، بتكثيف عمليات البحث والتحري والجهود الأمنية لضبط مهربي وتجار المخدرات، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص وبحوزته (3) كيلو من مادة الحشيش المخدرة و(3000) قرص من مادة الكبتاجون و(3000) قرص من مادة الترامادول وسلاح ناري نوع مسدس و(2) میزان حساس وأكياس لتجزئة المخدرات، وتم احالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر وزارة الداخلية