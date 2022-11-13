وزارة الخارجية المصرية

مصر تدين “بأشد العبارات” التفجير “الإرهابي” في إسطنبول

13 نوفمبر، 2022
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دانت مصر “بأشد العبارات” حادث التفجير “الإرهابي” الذي وقع بمدينة (إسطنبول) التركية اليوم الأحد وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن خالص تعازي مصر لذوي الضحايا والشعب التركي ولتركيا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد البيان موقف مصر “الثابت” الذي يرفض “أشكال العنف والإرهاب” كافة مهما كانت المسببات.

ودعا جميع دول العالم إلى “التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتجفيف منابع دعمها ماديا أو فكريا أو بأي شكل من الأشكال”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل ستة أشخاص وإصابة 53 آخرين من جراء التفجير الذي وقع في شارع (الاستقلال) السياحي بمنطقة (تقسيم) وسط (إسطنبول).

المصدر
كونا
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13 نوفمبر، 2022
0 10 أقل من دقيقة

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