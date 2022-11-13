السعودية تدين بأشد العبارات التفجير “الإرهابي” في منطقة (تقسيم) التركية

أعربت السعودية عن إدانتها “بأشد العبارات” التفجير “الإرهابي” الذي استهدف منطقة (تقسيم) بوسط (إسطنبول) التركية اليوم الأحد وأدى إلى قتل وجرح عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان وقوف المملكة مع تركيا ضد هذا العمل الجبان مقدمة صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن حاكم اسطنبول علي يرليكايا في وقت سابق اليوم أن الحصيلة الأولية لضحايا انفجار شارع (الاستقلال) السياحي الواقع بمنطقة (تقسيم) بوسط إسطنبول بلغت حتى الآن أربعة قتلى و38 جريحا.