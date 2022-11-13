وزارة الخارجية السعودية

السعودية تدين بأشد العبارات التفجير “الإرهابي” في منطقة (تقسيم) التركية

13 نوفمبر، 2022
0 8 أقل من دقيقة

أعربت السعودية عن إدانتها “بأشد العبارات” التفجير “الإرهابي” الذي استهدف منطقة (تقسيم) بوسط (إسطنبول) التركية اليوم الأحد وأدى إلى قتل وجرح عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان وقوف المملكة مع تركيا ضد هذا العمل الجبان مقدمة صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن حاكم اسطنبول علي يرليكايا في وقت سابق اليوم أن الحصيلة الأولية لضحايا انفجار شارع (الاستقلال) السياحي الواقع بمنطقة (تقسيم) بوسط إسطنبول بلغت حتى الآن أربعة قتلى و38 جريحا.

المصدر
كونا
الوسوم
13 نوفمبر، 2022
0 8 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

أمين مجلس التعاون يدين التفجير الذي استهدف منطقة تقسيم التركية

13 نوفمبر، 2022

مصر تدين “بأشد العبارات” التفجير “الإرهابي” في إسطنبول

13 نوفمبر، 2022

قتلى وجرحى في انفجار بشارع الاستقلال في اسطنبول

13 نوفمبر، 2022

العراق يتسلم من لبنان ابن أخ لصدام حسين متهم بالارتباط بتنظيم داعش

12 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى