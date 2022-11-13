وزيرة الشؤون لدى استقبالها ذوي الاعاقة في مكتبها اليوم

وزيرة الشؤون: حريصون على إيلاء ذوي الإعاقة عناية كبيرة وتلبية متطلباتهم

13 نوفمبر، 2022
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أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة الكويتية المهندسة مي البغلي اليوم الأحد الحرص على إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة “عناية كبيرة” وتلبية متطلباتهم لضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي تؤمن لهم حياة كريمة ومشاركة فاعلة في بناء المجتمع.

ونوهت البغلي خلال استقبالها عددا من ذوي الإعاقة في مكتبها إلى الاهتمام البالغ بكل ما يتعلق بهذه الشريحة المجتمعية بما يوفر لهم الحياة الكريمة وحصولهم على كافة الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع الآخرين من دون تمييز.

وأعربت عن فخرها بالإنجازات التي يحققها ذوي الإعاقة في جميع المجالات وسعادتها بالمبادرات التي يطلقونها والتي تصب جميعها في خدمة الكويت وتعزيز دور هذه الشريحة في دفع عملية التنمية.

وأشادت البغلي بالدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في توفير الترتيبات التيسيرية والخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية والوسائل التعليمية لذوي الإعاقة وتأهيلهم وتشغيلهم في الجهات الحكومية والأهلية.

المصدر
كونا
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13 نوفمبر، 2022
0 9 دقيقة واحدة

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