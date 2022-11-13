قتلى وجرحى في انفجار بشارع الاستقلال في اسطنبول

قتلى وجرحى في انفجار بشارع الاستقلال في اسطنبول

قال حاكم اسطنبول علي يرليكايا اليوم الاحد إن الحصيلة الاولية لضحايا انفجار شارع (الاستقلال) السياحي الواقع بمنطقة (تقسيم) بوسط إسطنبول بلغت حتى الان اربعة قتلى و38 جريحا.

واضاف يرليكايا في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) انه “بحسب المعلومات الأولية قتل اربعة أشخاص وأصيب 38 آخرون في الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال”.

من جانب آخر أطلقت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقا حول الانفجار وكلفت عددا من النواب العاميين للاشراف على التحقيق.

بدوره قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن كافة المؤسسات التركية المعنية تقوم بالتحقيق حول حادثة الانفجار بشكل سريع ودقيق وفعال.

ودعا ألطون وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الاكتراث لما يشاع من معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.