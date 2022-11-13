“المشروعات السياحية” تدشن الوجهة الترفيهية الجديدة “كونتينر بارك” الأحد المقبل لعرض مباريات كأس العالم

“المشروعات السياحية” تدشن الوجهة الترفيهية الجديدة “كونتينر بارك” الأحد المقبل لعرض مباريات كأس العالم

أعلنت شركة المشروعات السياحية الكويتية افتتاح الوجهة الترفيهية الجديدة (كونتينر بارك) الأحد المقبل بمنطقة البلاجات والتي ستتضمن فعاليات ترفيهية لعرض مباريات كأس العالم إضافة إلى الأنشطة ترفيهية والعروض موسيقية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد السقاف في تصريح صحفي اليوم الأحد عقب جولة تفقدية للمشروع لمتابعة وتيرة العمل إن تدشين وافتتاح هذه الوجهة الترفيهية الجديدة سيشكل متنفسا يحفل بالعديد من الأنشطة الترفيهية والألعاب للصغار والكبار إلى جانب مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي في الكويت.

وأضاف السقاف أن افتتاح (كونتينر بارك) يأتي في إطار الجهود التي تبذلها إدارة الشركة لتنشيط وإحياء المرافق السياحية التي تديرها مع ابتكار مرافق ترفيهية جديدة تقدم خدمات ووسائل ترفيه متنوعة ومتجددة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أن (كونتينر بارك) تعتبر الوجهة الترفيهية الثانية التي يجري تطويرها في منطقة شاطئ البلاجات بعد مشروع (ميلانتزاني باي ذا سي) وهو المشروع الذي قامت بتطويره مجموعة (سيزنز) بمشاركة (المشروعات السياحية).

وذكر أن هذه الوجهة الترفيهية الجديدة ستفتح أبوابها يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى منتصف الليل اعتبارا من 20 نوفمبر الجاري لاستقبال الزوار بموجب تذاكر بأسعار “شبه رمزية” تسمح للجميع بالدخول ليوم كامل وحضور كافة المباريات والاستمتاع بكافة الألعاب والأنشطة الترفيهية.

وبين أنه سيسمح للأطفال دون سن الخامسة وللمرافقين من العمالة المنزلية بالدخول مجانا إلى مشروع (كونتينر بارك) مشيرا إلى إعداد إدارة المشروع باقات خاصة.

ولفت إلى أن مشجعي كرة القدم سيتمكنون من متابعة البطولة الكروية الأهم على الاطلاق عبر أربع شاشات ضخمة موزعة في المكان وتتوسطها شاشة عملاقة بطول 11 مترا وعرض 6 أمتار هي الأكبر من نوعها في الكويت لبث المباريات.

وأفاد بأن الفعاليات الترفيهية ستكون على المسرح المقام في المشروع لافتا إلى وجود مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي لتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتأسست شركة المشروعات السياحية عام 1976 كشركة مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشغيل وإدارة المرافق السياحية والترفيهية في البلاد.