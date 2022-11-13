“السكنية”: فتح باب التخصيص على 114 قسيمة حكومية في مدينة “جابر الأحمد” الأحد المقبل

“السكنية”: فتح باب التخصيص على 114 قسيمة حكومية في مدينة “جابر الأحمد” الأحد المقبل

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن فتح باب التخصيص على 114 قسيمة حكومية في مدينة (جابر الأحمد) الأحد المقبل للأولوية التاريخية حتى 31 ديسمبر 1999.

وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح في تصريح صحفي اليوم إن توزيع هذه القسائم جاء بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.

وأضاف الرويح إن توزيع القسائم سيجري بنظام (أرض وقرض) بعد أن تم الاتفاق على تأجيل ربط المشاريع الإسكانية بالمطور العقاري وذلك حتى إقرار القانون الخاص به مبينا أن التخصيص سيكون متاحا من خلال خدمات المؤسسة عبر تطبيق (سهل).

وأوضح أن من لديه قرار تخصيص على أي من المشاريع الإسكانية ومشمول بالأولوية التاريخية يمكنه تغيير التخصيص على المنطقة مشيرا إلى وجود فريق خاص بمتابعة خدمات المؤسسة المقدمة عبر (سهل) في بهو (السكنية) للإجابة عن استفسارات المواطنين خلال أوقات الدوام الرسمي.