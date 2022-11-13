بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 81.2 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 81.2 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 2ر81 نقطة ليبلغ مستوى 04ر7623 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر1 في المئة.

وتم تداول 5ر416 مليون سهم عبر 14982 صفقة نقدية بقيمة 5ر84 مليون دينار (نحو 256 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر43 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5647 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 78ر0 في المئة من خلال تداول 267 مليون سهم عبر 8343 صفقة نقدية بقيمة 8ر25 مليون دينار (نحو 17ر78 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر97 نقطة ليبلغ مستوى 71ر8557 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر1 في المئة من خلال تداول 5ر149 مليون سهم عبر 6639 صفقة بقيمة 6ر58 مليون دينار (نحو 5ر177 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر73 نقطة ليبلغ مستوى 21ر5841 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27ر1 في المئة من خلال تداول 4ر186 مليون سهم عبر 5359 صفقة نقدية بقيمة 2ر21 مليون دينار (نحو 2ر64 مليون دولار).

وكانت شركات (رمال) و(العقارية) و(مشاعر) و(إنوفست) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أعيان) و(صناعات) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (التقدم) و(يوباك) و(مدار) و(صلبوخ) الأكثر انخفاضا.