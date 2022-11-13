سمو ولي العهد يستقبل مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عبدالوهاب محمد الرشيد ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وفاء أحمد القطامي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح حيث قدموا لسموه حفظه الله التقرير السنوي السابع عن أعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2022-2021.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر