الأركان العامة للجيش الكويتي

“رئاسة الأركان”: منح من لم يحالفهم الحظ بقرعة كلية علي الصباح أولوية القبول الفوري بدورة ضباط الصف المقبلة

13 نوفمبر، 2022
0 27 أقل من دقيقة

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي منح من لم يحالفهم الحظ بقرعة كلية علي الصباح العسكرية التي جرت أمس السبت أولوية القبول الفوري للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية عبر التسجيل بدورة ضباط الصف المقبلة التي ستعلن قريبا.

وأعربت رئاسة الأركان في بيان صحفي اليوم الأحد عن تهنئتها الطلبة الضباط (الدفعة 49) المقبولين في كلية علي الصباح العسكرية.

وذكرت أن كل من لديه استفسار عن أسباب استبعاده من قرعة المقبولين للكلية يمكنه التواصل عبر تطبيق سهھل أو الموقع الإلكتروني لرئاسة الأركان (إدارة خدمة المواطن) (www.kuwaitarmy.gov.kw) وذلك حرصا على فتح قنوات التواصل مع المواطنين.

وكانت كلية علي الصباح العسكرية أجرت أمس القرعة العلنية للطلبة الضباط دفعة (49) من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة بحضور جميع المتقدمين الذين اجتازوا بنجاح مراحل التسجيل.

المصدر
كونا
الوسوم
13 نوفمبر، 2022
0 27 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس الحرس الوطني بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد

13 نوفمبر، 2022

المكراد ودع قوة الإطفاء التي ستشارك في تأمين بطولة كأس العالم في قطر

13 نوفمبر، 2022

سمو ولي العهد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

13 نوفمبر، 2022

البلدية: وضع 2913 ملصق على سيارات مهملة ورفع 294 وتوجيه 161 إنذار نظافة عامة في محافظة الأحمدي خلال أكتوبر

13 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى