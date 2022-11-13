المكراد ودع قوة الإطفاء التي ستشارك في تأمين بطولة كأس العالم في قطر

المكراد ودع قوة الإطفاء التي ستشارك في تأمين بطولة كأس العالم في قطر

قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد بتكليف من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد صباح اليوم الأحد بتوديع قوة الإطفاء التي ستشارك في خطة تأمين بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر، بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ومساعد آمر القوة الجوية الكويتية اللواء ركن طيار بندر المزين.

ونقل الفريق المكراد للقوة المغادرة تحيات وأمنيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وحثهم على ان يكونوا على قدر المسؤولية والثقة بالمهمة المسندة إليهم وأن يكونوا خير ممثلين لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً من خلال التعاون مع الدفاع المدني القطري، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وأن يعودوا إلى أرض الوطن سالمين.

وتتكون الفرقة من 155 ضابط وضابط صف تم اختيارهم لتأمين الملاعب والفنادق والفنادق العائمة ومقرات المشجعين والأماكن السياحية ومقرات المنتخبات المشاركة.

كما أرسلت قوة الإطفاء العام 4 زوارق إطفاء وإنقاذ مهمتها توفير الحماية اللازمة للفنادق العائمة وكذلك فرق مختصة بعمليات المواد الخطرة والبحث والانقاذ.

رئيس قوة الإطفاء العام ودع قوة الإطفاء التي ستشارك في تأمين بطولة كأس العالم في قطر

رئيس قوة الإطفاء العام ودع قوة الإطفاء التي ستشارك في تأمين بطولة كأس العالم في قطر

رئيس قوة الإطفاء العام ودع قوة الإطفاء التي ستشارك في تأمين بطولة كأس العالم في قطر