بدر الخرافي: 8.8 مليون دينار كويتي أرباح “الاستثمارات الوطنية” خلال فترة التسعة أشهر من عام 2022

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث تعكس هذه النتائج الإيجابية استراتيجية الاستثمارات طويلة الأجل، والتي تحرص على تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي تطلعات ومتطلبات العملاء وكذلك إقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية ومواصلة الاستثمارات المحلية والدولية.

صلابة المركز المالي

وأفصح بدر ناصر الخرافي رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، أن النتائج المالية الإيجابية والأداء الراسخ التي حققتها الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022، جاءت متماشية مع المسار الثابت والتطور المستمر والتي تتمثل في تكثيف الجهود على ركائز أساسية منها الاستدامة، والتحول الرقمي واقتناص الفرص الاستثمارية وخلق قيمة مضافة وطويلة الأجل والتي تؤكد فعالية الإنجازات والخطط الاستراتيجية الناجحة لشركة الاستثمارت الوطنية ، وذلك وفقا لما تقوم به الإدارة التنفيذية على ترجمة تطلعات مجلس الإدارة الذي لا يألو جهداً في تحقيق طموحات المساهمين والعملاء.

المؤشرات المالية

وأوضح الخرافي بأن الاستثمارات الوطنية واصلت في تحقيق أداء تشغيلي محكم عبر كل قطاعات الأعمال الرئيسية، وحققت أرباح مالية بلغت قيمتها 8.8 مليون دينار كويتي وبواقع11 فلس للسهم الواحد خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأشارالخرافي الى إجمالي الموجودات للشركة قد بلغت 268.6 مليون دينار كويتي بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022 ، وأيضاً الى ارتفاع في إجمالي الأصول المدارة من قبل شركة الاستثمارات ما يقارب 1.168 مليار ديناركويتي مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي حيث بلغت 1.129 المليار دينار كويتي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 195.2 مليون دينار كويتي، كما بلغت الإيرادات الشاملة الأخرى 5.8 مليون دينار كويتي، على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة منذ بداية العام وحتى الان، مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع الاستثمارات الوطنية أرباحاً نقدية عن عام 2021، ما يقارب 36 مليون دينار كويتي .

وعلى صعيد متصل أكد الخرافي أنه من منطلق المؤشرات المالية التي عكست نجاح خططنا في زيادة حصتنا السوقية، وقدرة الشركة على النمو في ظل استراتيجية واضحة ومدروسة تسعى لاستثمارات مربحة وفرص تعاون ناجحة تحرص على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من دعم النمو المتاح والتطور الإيجابي على المدى الطويل، خصوصاً مع الاعتماد المتنامي على الحلول التكنولوجية والتقنيات الناشئة والتوجهات الرقمية في أسواق المنطقة، وهو النهج الذي يضمن توليد تدفقات نقدية صحية وعائدات مستدامة لمساهمي وعملاء الشركة باعتبارها واحدة من كبرى شركات الاستثمار الرائدة في الكويت والمنطقة تسعى دائما إلى تنمية الأرباح التشغيلية من خلال الأداء التنافسي لمنتجاتنا والذي ساهم في تحقيق نمو إيرادات الشركة خلال السنوات المنصرمة، بالإضافة إلى التركيزعلى الأنشطة الاستثمارية الأساسية وخدمات إدارة الأصول عن طريق التوسعات الاستثمارية سواء كانت محلية أو إقليمية عبر خطط محمكة، وأيضا طرح منتجات مبتكرة وأدوات مالية في السوق المحلية لتحقيق مبدأ التنويع في مصادر الدخل.

تقدير عالمي متميز

وفي ضوء هذا السعي والأداء المتميز الذي حققته شركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2022، فقد حصدت الشركة عدة جوائز مرموقة تقديراً لخدماتها المميزة وإنجازاتها المستمرة، إذ حازت على جائزة أفضل شركة استثمارية مصرفية في الكويت لعام 2022، من قبل مجلة وورلد فاينانس ، وذلك تتويجاً لجهود الشركة الدؤوبة في تقديم خدمات استشارية للعملاء، كما حصدت الاستثمارات الوطنية من المنصة العالمية الرائدة غلوبال بانكينج آند فاينانس على جائزة أفضل منتج استثماري عن صندوق الوطنية الاستثماري عن أداء عام 2022، وجائزة التميز في إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، وحصلت أيضاًعلى جائزة الشركة الأكثر ابتكاراً في مجال التطويرالعقاري في الكويت من المنصة العالمية انترناشيونال فاينانس.

كفاءة استراتيجية

واختتم الخرافي حديثه قائلاً:” اننا نمضي بخطوات سباقة في خلق مسارات جديدة للنمو لتعزيز موقعنا الريادي، عبر إحداث تأثير مستدام وإضافة قيمة وعلامة فارقة تمتد إلى جميع أنحاء المنطقة، وتوسيع نطاق خدماتنا في مختلف القطاعات والأسواق، بالإضافة إلى حصافة الشركة في الحد من المخاطر ومستويات الرسملة والسيولة القوية، وتعزيز القدرة على التعامل معها من خلال الابتكار والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية من خلال الإدارة المالية الفعالة في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية المختلفة والتميز في خدمة عملائنا ومساهمينا، حيث من أولوياتنا وضعهم في المقدمة دائماً ولذلك نحن ملتزمين في تحقيق التغيير الإيجابي الدائم لهم”

مثمناً ثقتهم ودعمهم للاستثمارات الوطنية .

وتقدم بالشكر إلى الإدارة التنفيذية وفريق العمل لما قاموا به من جهد كبير ومتواصل ودور متيقن في استمرار تميز الشركة والمحافظة على ريادتها.

إدارة ودراسة انتقائية

من جانبه قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد عبدالرحمن المخيزيم لقد أنهينا التسعة شهور الأولى من العام الحالي بنتائج إيجابية ، حيث أكدت نجاح خطط الشركة الراسخة في جميع قطاعاتها ، حيث نجحنا في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين خلال الربع الثالث من العام 2022، مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة عدد الراغبين بالاستثمار في الفرص المتميزة من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشركة للأفراد والمؤسسات محلياً وعالمياً.

الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم

ومن جهة اخري حققت معظم صناديق الشركة أرباحاً فاق بعضها أداء المؤشرات المعيارية ومؤشرات الأسواق، رغم التذبذب الذي شهدته كافة الأسواق العالمية والإقليمية، إلا أن الصناديق المدارة حققت عائدات إيجابية ومستقرة في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022، كما استطاع فريق الأدوات المالية من توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع ثمان شركات مدرجة في بورصة الكويت، والتي كان من ضمنها شركات قابلة للتأهل للسوق الأول، مبيناً أن عدد الشركات التي تؤدي الاستثمارات الوطنية دور صانع سوق على أسهمها وصل حالياً لنحو 10 شركات، لتحتل شركتنا في المركز الثاني كأكبر شركة استثمارية في تقديم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت.

صفقات ناجحة

وأوضح المخيزيم أن قطاع الاستثمارات المصرفية ومن خلال إبرامه لعدة صفقات ناجحة، قامت إدارة الخدمات الاستشارية المالية في القيام بدور المنسق الرئيسي ومستشار الإدراج لشركة أولاد علي الغانم للسيارات وتغطية الاكتتاب بواقع 10.8 ضعف حجم الأسهم المطروحة ما يعادل 1.1 مليار دينار كويتي، وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت خلال شهر يونيو 2022، وعملت الإدارة أيضاَ على الطرح العام لزيادة رأس مال شركة الوطنية الاستهلاكية القابضة (ش.م.ك.ع.) بواقع 21 مليون دينار كويتي والذي تم تغطيته بنسبة 100%، بالإضافة إلى الطرح الخاص لشركة مجموعة الراي الإعلامية (ش.م.ك.م.)، وذلك من خلال القيام بدور مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب لزيادة رأس المال بواقع 3 مليون دينار كويتي، كما تعمل الإدارة حالياً على صفقات عدة. كما ذكر أن “الاستثمارات الوطنية” نجحت في لعب دور مستشار الاستثمار لعملية الدمج بين شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع.) والمجموعة التعليمية القابضة (ش.م.ك.ع.)، وأيضا مستشار الاستثمار لعملية الدمج بين شركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع.) وشركة كاب كورب للاستثمار (ش.م.ك.م.) بالإضافة إلى التحضير لعدد من الاندماجات الأخرى.

أما إدارة الاستثمارات البديلة في الشركة قامت باستثمارين أحدهما صندوق عقاري بالشراكة مع “سور كابيتال” والذي يركز على اقتناء الأصول العقارية في قطاع التجزئة الموجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ذات الجودة المرتفعة والتي تندرج تحت الفئة (أ)، ويقدر حجم المحفظة بـ 155 مليون دولار أمريكي وبعائد 8% سنوياً، بالإضافة إلى شركة “موني فلوز” والتي تندرج تحت قطاع رأس المال الاستثماري، وهي عبارة عن منصة تعاونية لإدارة الأموال والإقراض تعمل بشكل رقمي بالكامل وتقدم للمستخدمين حلولاً مالية تنافسية في جمهورية مصر العربية، حيث تعيد الشركة تشكيل منتج تمويل غير رسمي عن طريق تقديم حلول رقمية سهلة ومناسبة لثقافة الجيل الجديد.

إطلاق النظام العقاري الإلكتروني

أما على مستوى قطاع الاستثمارات العقارية قال المخيزيم: ” بدأنا بحملة جديدة لتطوير وتحسين جميع الأصول في المحفظة العقارية وذلك لزيادة الإيرادات وقيم الممتلكات، كما تمكنت الشركة من الحفاظ على معدلات إشغال جيدة حيث بلغت نسبة الإشغال 90% ونسبة التحصيل 85%، خلال الربع الثالث من عام 2022 بالإضافة الى بدأ العمل على مشروع تطوير منتزه الوطنية لتضاهي أفضل المنتجعات المحلية، وتم إطلاق النظام العقاري الإلكتروني الجديد الذي يشكل في تطوير وتحسين إجراءات العمل والنظم الآلية، وأيضا تشغيل بوابة الدفع الإلكتروني عن طريق موقع الشركة الإلكتروني والذي يهدف إلى دفع الإيجارات وتسهيل العملية على المستأجرين.

التوجهات الرقمية

وأضاف المخيزيم بأن الشركة قامت بتحديث خدمة إدارة الاكتتابات الرقمية وتركيز اهتمامها لتطوير الخدمة وتحديثها مع هيئة المعلومات المدنية ، البنوك ووكالات المقاصة المعتمدة، كما تم تحديث برنامج التداول الإلكتروني NICTRADE حيث تضمن طرح خيارات جديدة للعملاء لمتابعة مكونات المحفظة وأسلوب تقييم أصولها، والرسوم البيانية للأسواق المالية وعدة مزايا أخرى، بهدف الاستخدام السلس والمرن من قِبل العملاء.