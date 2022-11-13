صندوق الاستثمارات العامة السعودي يُتم بيع 12 مليون سهم في “تداول” وحجم الطرح يبلغ 2.3 مليار ريال

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يُتم بيع 12 مليون سهم في “تداول” وحجم الطرح يبلغ 2.3 مليار ريال

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إتمام بيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، عبر عملية بناء سجل الأوامر المسرع.

وقام الصندوق ببيع 12 مليون سهم من حصته في تداول، والتي تمثل 10% من رأس مال المجموعة، حيث بلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال سعودي، وهي ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرع في السوق السعودي ومنطقة الخليج.

وتبلغ حصة الصندوق بعد عملية البيع 72 مليون سهم، ما يعادل 60% من رأس مال الشركة.