الكويت والساحل يفوزان على السالمية وكاظمة ضمن دوري زين لكرة القدم

الكويت والساحل يفوزان على السالمية وكاظمة ضمن دوري زين لكرة القدم

فاز فريقا الكويت والساحل اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري (زين) لكرة القدم حيث فاز الأول على السالمية بهدفين لهدف فيما فاز الثاني على كاظمة بثلاثة اهداف لهدف.

وعلى استاد الكويت فاز صاحب الأرض بصعوبة على ضيفه السالمية بهدفين لهدف إذ سجل اللاعب يوسف ناصر الهدف الأول لفريقه الكويت بالدقيقة التاسعة من بداية اللقاء لينتهي الشوط الاول بتقدم الأبيض.

وفي الشوط الثاني نجح السالمية بتسجيل هدف التعادل من البداية حين اودع اللاعب استو رستم ركلة حرة مباشرة الشباك الكويتاوية بالدقيقة 50 وحسم هداف نادي الكويت طه الخنيسي نتيجة المباراة لمصلحة فريقه عندما سجل الهدف الثاني بالدقيقة 83 عبر ركلة جزاء.

وعزز الكويت بهذا الفوز صدارته للدوري بعد حصد نقطته ال18 فيما بقي السالمية على نقاطه 13 بالمركز الرابع.

وفي المباراة الأخرى باغت الساحل نظيره كاظمة بفوز غير متوقع بثلاثة اهداف لهدف حيث بدأ كاظمة التسجيل في اللقاء عبر محترفه ميشيل ميلاد في الدقيقة 12 وعادل الساحل النتيجة عن طريق لاعبه ضاري الرقم بالدقيقة 20 لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي.

وبدأ الساحل الشوط الثاني بقوة حين سجل بعد خمس دقائق من بداية الشوط عبر لاعبه حمزة بن محمد في الدقيقة 50 فيما ختم اللاعب فيصل عجب اهداف فريقه بعدما سجل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع (95) عن طريق ركلة جزاء.

وحصد الساحل نقطته الخامسة قابعا بالمركز الاخير فيما بقي كاظمة على نقاطه ال13 في المركز الثالث.

وشهدت نتائج الجولة فوز اندية التضامن والجهراء والعربي والكويت والساحل على النصر والفحيحيل والقادسية والسالمية وكاظمة.