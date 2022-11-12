منتخب الكويت وصيفا للبطولة الدولية لهوكي الجليد للسيدات بعد كولومبيا المتوجة بلقبها

أحرز منتخب الكويت لهوكي الجليد للسيدات وصافة بطولة الكويت الدولية التطويرية للعبة التي اختتمت مساء اليوم السبت في صالة نادي الألعاب الشتوية بعد حلوله بالمركز الثاني في حين توجت كولومبيا بلقبها وجاءت لوكسمبورغ ثالثة.

وجاء هذا الإنجاز الكويتي اللافت لأزرق الهوكي الكويتي بعد فوزه المثير على شقيقه المنتخب الاماراتي بنتيجة (4/1) بعد أن قدمت لاعبات الكويت أحد أجمل لقاءاتهن بالبطولة ليرتفع رصيدهن الى 9 نقاط متفوقات على منتخب لوكسمبورغ الثالث صاحب الرصيد ذاته لكن بفارق المواجهات المباشرة فيما اكتفى المنتخب الاماراتي بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط.

وتوج منتخب كولومبيا باللقب بعد تحقيقه الفوز الخامس له تواليا الذي جاء على حساب منتخب لوكسمبورغ بنتيجة مستحقة بواقع (4/0) ليرفع رصيده إلى 15 نقطة فيما تجمد لوكسمبورغ عند 9 نقاط ليحتل المركز الثالث.

وفي مباراة ترتيبية فاز منتخب ايرلندا على نظيره أندورا بنتيجة (12/0) بعد مباراة من جانب واحد ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط ليظل بالمركز الخامس بينما تكبد منتخب أندورا صاحب المركز السادس والأخير خسارته الخامسة تواليا مودعا البطولة دون أي نقاط.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس نادي الالعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي في تصريح للصحفيين عقب الختام إن البطولة نجحت بامتياز بفضل المستويات الرفيعة التي قدمتها المنتخبات المشاركة والمباريات القوية التي شهدتها البطولة فضلا عن الحضور الجماهيري الكبير لمعظم المباريات.

وأكد العجمي أن النادي باستضافة هذه لبطولة القوية وضع بصمة مهمة لرياضة هوكي الجليد الكويتية في الاتحاد الدولي للعبة باعتبارها المرة الأولى التي تقام بها البطولة في هذه المنطقة مشيرا إلى أن اللاعبات المشاركات بالبطولة استفدن كثيرا من اللعب في هذا التجمع الرياضي القوي.

وأعرب عن فخره الكبير بالإنجاز الكبير التي سطرته لاعبات الكويت وإحرازهن المركز الثاني وتخطيهن بالترتيب لمنتخبات سبقت الكويت في هذا المجال مشيرا الى ان الرياضة النسائية في ألعاب النادي تلقى ذات الاهتمام الذي تجده الرياضة الرجالية.

وقدم شكره الجزيل لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على رعايته البطولة كذلك دعم لهيئة العامة للرياضة ما أعطاها زخما أكبر منوها بجهود الاتحاد الدولي للعبة الذي أشرف على البطولة من النواحي الفنية والتحكيمية فيما تصدت كوادر النادي الكويتية للنواحي التنظيمية الأخرى بدعم من جهات الدولة ذات الاختصاص.

من المباراة

من جانبها قالت النائب في مجلس الأمة عالية الخالد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنها “فخورة جدا بهذا التنظيم الأكثر من رائع من نادي الالعاب الشتوية للبطولة مبدية اعجابها بأداء لاعبات منتخب الكويت لهوكي للسيدات ومقارعتهن لنظيراتهن من الدول المشاركة.

وأكدت الخالد دعمها المطلق وتشجيعها الكبير للرياضة النسائية الكويتية وتمكين الفتاة الكويتية من ممارسة الرياضة سواء الجماعية او الفردية مهنئة لاعبات الازرق وباقي المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالبطولة.

بدوره قال مدرب منتخب كولومبيا المتوج باللقب دانييل فيرو إن فوز منتخب بلاده في هذه المشاركة الاولى له بالبطولة وبأداء ممتاز في جميع المباريات يعتبر انجازا كبيرا كما انها انطلاقة رائعة للاعبات كولومبيا في قادم البطولات مقدما شكره للجنة المنظمة الكويتية للبطولة على هذه الاستضافة الرائعة وعلى حسن الضيافة.

من جانبه أشاد مدرب منتخب الكويت مشعل العجمي بما قدمته لاعبات الكويت في البطولة لا سيما في مبارتي الإمارات ولوكسمبورغ التي كانت المفتاح للفوز بالمركز الثاني أمام فرق قوية مضيفا ان ما حققته لاعبات الكويت ” فاق كل التوقعات” وسيشكل حافزا كبيرا لهن لتحقيق المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات المقبلة.

من جهتها اعربت لاعبة منتخب الكويت جود العجمي عن فرحتها بفوز منتخب الأزرق بالمركز الثاني في البطولة والتي من شأنها احداث المزيد من التقدم لهن في البطولات العالمية مثمنة دعم مجلس إدارة النادي وتشجيعهم الداعم للاعبات ما أثمر هذا الفوز.

وحضر حفل الختام عدد من سفراء الدول المشاركة بالبطولة المعتمدين في الكويت وممثلي الاتحاد الدولي للعبة اضافة لمنتسبي النادي وجمهور كويتي كبير ساند لاعبات الأزرق بالمباراة بكل قوة.

منتخب الكويت يحرز وصافة البطولة الدولية لهوكي الجليد للسيدات بعد كولومبيا المتوجة بلقبها