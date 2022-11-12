وزير الدفاع يتفقد إجراءات قرعة كلية علي الصباح للدفعة 49 وسير العمل ضمانا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص

تفقد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مساء اليوم السبت إجراءات القرعة العلنية لكلية علي الصباح العسكرية للطلبة الضباط دفعة (49) من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ عبدالله علي الصباح اطلع خلال الزيارة على شرح مفصل عن إجراءات القرعة العلنية وسير العمل فيها لضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص إذ تمت القرعة على ثلاث مراحل لاختيار مقبولين للقوة البرية والقوة الجوية والقوة البحرية.

وكانت الكلية بدأت اليوم إجراءات هذه القرعة العلنية بحضور جميع المتقدمين الذين اجتازوا بنجاح مراحل التسجيل كما أكد آمر الكلية العميد الركن خالد العتيبي أن إجراءات اختيار المقبولين من خلال القرعة تأتي بناء على نهج الشفافية وتحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

يذكر أن رئاسة الأركان العامة للجيش أعلنت في الرابع من نوفمبر الجاري تأجيل القرعة التي كان مقررا عقدها السبت الماضي إلى اليوم بغية مراجعة ملفات المتقدمين للكلية بناء على قرار وزارة الداخلية الخاص بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين ولإتاحة الفرصة لدخول أكبر عدد من المتقدمين للقرعة.

وزير الدفاع يتفقد إجراءات قرعة كلية علي الصباح للدفعة 49