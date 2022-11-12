غرق حافلة في الدقهلية

مقتل 19 شخصا إثر انقلاب حافلة صغيرة في ترعة بمصر

12 نوفمبر، 2022
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لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 6 آخرون إثر سقوط حافلة صباح السبت في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وأخرجت الحافلة الحمراء التي كانت تقل الضحايا من المياه مصابة باضرار كبيرة كما كانت كل نوافذها مهشمة، بحسب مصور من فرانس برس في موقع الحادث.

وأفاد شهود عيان أن الحافلة كانت تقل طلابا متجهين الى كلياتهم ومعاهدهم في مدينة المنصورة (130 كيلومترا شمال القاهرة).

وأكدت وزارة الصحة أن المصابين نقلوا الى المستشفى.

تودي حوادث السير القاتلة بالآلاف سنويا في مصر.

وتقع الحوادث والاصطدامات غالبا بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

رسميا قتل سبعة آلاف شخص في حوادث سير خلال العام 2021 في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.

وفي تموز/يوليو الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة على طريق سريع في محافظة المنيا جنوبا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 35 آخرين.

المصدر
أ ف ب
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12 نوفمبر، 2022
0 8 دقيقة واحدة

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