بلدية الكويت: تحديد 34 موقعا لإقامة المخيمات الربيعية شمال وجنوب البلاد

أعلنت بلدية الكويت اليوم السبت تحديد 34 موقعا لإقامة المخيمات هذا العام والذي يبدأ 15 نوفمبر الجاري حتى 15 مارس من العام المقبل موزعة على محافظتي الجهراء والاحمدي إذ ستشمل المنطقة الشمالية 18 موقعا فيما تضم المنطقة الجنوبية 16 موقعا.

وذكرت البلدية في بيان صحفي أن مواقع المخيمات الربيعية تشمل مراكز خدمات ونقاطا أمنية موزعة و أربعة افرع للجمعيات التعاونية بالإضافة إلى ثلاث نقاط أمنية في مواقع الجهراء إلى جانب ثلاثة أفرع لجمعيات تعاونية بمواقع محافظة الاحمدي ونقطة أمنية موزعة على طريق الجليعة وأم صفق وكبد.

وفي سياق متصل أطلقت البلدية حملة توعوية تحت عنوان (حلاة البر نظيف) بهدف المحافظة على البر واستخدام وسائل صديقة للبيئة لحماية مواقع التخييم والحفاظ على نظافتها أثناء التخييم وعند نهاية التخييم.

وأوضحت أن إدارة العلاقات العامة قامت بتركيب 167 اعلان (موبي) لحملتها الإعلامية لتوعية رواد البر بالمحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية لموسم التخييم هذا العام.

وبينت أن هذه الإعلانات تأتي لتوعية المواطنين والمقيمين بالحفاظ على نظافة البيئة البرية إلى جانب عدم القيام بأشياء من شأنها إتلاف وتدمير البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية وقيمتها الجمالية.