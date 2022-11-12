المتسابقان الكويتيان أحمد وراشد الدواس يحققان كأس المركز الثاني في بطولة ماراثون الإمارات للدراجات المائية

حقق المتسابق الكويتي أحمد الدواس كأس المركز الثاني في فئة (المخضرمين) فيما حصد نجله المتسابق راشد الدواس كأس المركز الثاني أيضا عن فئة الجالس (Gp) للمحترفين في الجولة الأولى من بطولة ماراثون الإمارات للدراجات المائية التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية بإمارة أبوظبي.

وبهذه المناسبة قال أحمد الدواس في تصريح صحفي اليوم السبت إن منافسات الجولة كانت مثيرة وشارك فيها نحو 40 متسابقا من أبطال الإمارات والخليج مشيرا إلى أنه ونجله راشد سيواصلان المشاركة في بقية جولات البطولة.

وذكر أن الجولة الثانية من البطولة ستقام في 20 نوفمبر الجاري بإمارة عجمان فيما تقام الجولة الثالثة في 3 ديسمبر المقبل بإمارة أبوظبي والجولة الرابعة والنهائية في 11 ديسمبر بإمارة أبوظبي.

وأعرب عن أمله الكبير في حصد الالقاب والمراكز المتقدمة مؤكدا على الحضور القوي للكويت في هذه البطولة التي تعتبر من أبرز البطولات الخليجية وتحظى باهتمام شعبي وإعلامي كبيرين.