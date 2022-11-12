وزير التربية: اللقاءات مع مراجعي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ستكون مستمرة وثابتة أسبوعيا

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد عبد الوهاب العدواني أن اللقاءات مع مراجعي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستكون مستمرة وثابتة أسبوعيا بواقع كل يوم سبت للتربية وآخر للتعليم العالي ترسيخاً وتطبيقاً لسياسة الباب المفتوح.

جاء ذلك خلال استقباله مراجعي وزارة التربية صباح اليوم السبت الموافق 2022/11/12 وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة، بحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف أ.فيصل المقصيد ، و الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيلة المساعدة للشؤون الادارية والتطوير الاداري رجاء بوعركي.

حيث أشار الوزير الدكتور حمد العدواني أن عملية استقبال المراجعين تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء الموقر بتفعيل سياسة الباب المفتوح وتوسيع نطاق التواصل المباشر مع المراجعين ، والاستماع إلى شكواهم والنظر في المعوقات التي تقف أمام إنجاز معاملاتهم في جميع قطاعات الوزارة ، وبحث الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحتهم ومصلحة العمل، وقد اطلع معالي الوزيرعلى معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ، حيث تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع وفق اللوائح والنظم المعمول بها في وزارة التربية.

من لقاءات الوزير للمراجعين

وإذ عبر الدكتور حمد العدواني عن سعادته لاستقبال الأخوة المراجعين والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم بما يصب في مصلحة العملية التعليمية، مشيراً بالوقت ذاته على حرصه واهتمامه في الاستماع إلى آراء ومقترحات الموظفين في كافة القطاعات التابعة لوزارة التربية، بالإضافة إلى أهل الميدان التربوي من أجل تطوير عجلة العمل بالوزارة، مؤكدا أن التواصل مع المواطنين ومنتسبي الوزارة بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبني جسور الثقة بينهم وبين والوزارة.

وجدد الوزير العدواني توجيهاته للقياديين في الوزارة إلى تيسير الأمور للمواطنين والمقيمين من خلال توجيههم وحل مشكلاتهم والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى تلبية مطالبهم المتاحة وفق القانون، والتسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم بلا تأخير، مشددا على أهمية التواصل بين المسؤول والمواطن، لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع قضايا وهموم المواطنين، مبينا أن هذا النهج مستمر ولن يتوقف في جميع قطاعات وإدارات وزارة التربية.

جدير بالذكر، أن الوزير الدكتور حمد العدواني يقوم باستقبال المراجعين، عن طريق حجز مواعيد من خلال منصة متى.

من لقاءات الوزير للمراجعين