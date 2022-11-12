مدينة الكويت

“الأرصاد”: استمرار فرص الامطار المتفرقة والرعدية وانخفاض للرؤية الافقية بسبب الضباب

12 نوفمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم السبت استمرار فرص سقوط الامطار المتفرقة اليوم السبت وتكون رعدية مع فرصة لانخفاض الرؤية الافقية بسبب الضباب.

وقال مراقب المحطات بإدارة الارصاد الجوية ضرار العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن من المتوقع أن يكون الطقس خلال الاسبوع المقبل غائما جزئيا مع فرص لأمطار متفرقة بعد غد الاثنين ويلاحظ انخفاض بدرجات الحرارة العظمى لتتراوح ما بين 25-26 درجة مئوية والصغرى ما بين 15-17 درجة مئوية.

وأوضح العلي أن أعلى كميات أمطار في دولة الكويت تسجل عادة في شهر نوفمبر مع حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال هذا الشهر مشيرا إلى أنه في عام 1997 و”تحديد 11 نوفمبر” سجلت كميات أمطار غزيرة إذ بلغت خلال بضع ساعات 100 ملليمتر بمدينة الكويت وضواحيها و60 مليمترا في مطار الكويت وأدت الى السيول.

وأضاف أن البلاد شهدت يوم أمس أمطارا متوسطة الى غزيرة بلغت أعلى كمياتها 25 مليمترا بمحطة الرابية التابعة لادارة الارصاد الجوية وكانت الامطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح بلغت هباتها أكثر من 60 كيلومترا في الساعة.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
12 نوفمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

بدء إجراءات القرعة العلنية لاختيار الطلبة الضباط في كلية علي الصباح العسكرية

12 نوفمبر، 2022

“هيئة الشباب”: فرص تطوعية في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته ال 45

12 نوفمبر، 2022

“الإطفاء”: تعاملنا مع 147 بلاغا خلال فترة هطول الأمطار في مختلف المحافظات

12 نوفمبر، 2022

الداخلية: البدء في إصدار اشتراكات عضوية نادي ضباط الشرطة لمنتسبي الوزارة من الضباط والضباط المتقاعدين

12 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى