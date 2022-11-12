“الإطفاء”: تعاملنا مع 147 بلاغا خلال فترة هطول الأمطار في مختلف المحافظات

أعلنت قوة الإطفاء العام ان فرقها تعاملت مساء يوم امس الجمعة مع 147 بلاغا خلال فترة هطول الأمطار في مختلف المحافظات.

وقالت (الاطفاء) في بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام اليوم السبت ان أهم البلاغات تركزت في بعض الأنفاق والطرق التي تجمعت فيها كميات كبيرة من مياه الأمطار وقد تعاملت معها فرق الإطفاء عبر مضخات السحب الهيدروليكية المتطورة وإعادة فتحها مرة اخرى وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأضافت ان الفرق تعاملت ايضا مع تجمعات لمياه الأمطار في سراديب بعض المنازل وتم انقاذ عدد من الأشخاص المحتجزين في مركباتهم في بعض الطرق اضافة الى حوادث تصادم مركبات وحرائق محولات للكهرباء وكيابل أرضية وسقوط اشجار.

وأوضحت أن عدد الأشخاص الذين كانوا محتجزين في مركباتهم بلغ 211 شخصا ولا توجد اي اصابات تذكر مشيرة الى أن معظم البلاغات تركز في محافظات الجهراء والفروانية والعاصمة وحولي.

وذكرت أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح كان يتابع البلاغات اولا بأول والتي كانت تحت اشراف مباشر من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر.