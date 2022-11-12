الداخلية: البدء في إصدار اشتراكات عضوية نادي ضباط الشرطة لمنتسبي الوزارة من الضباط والضباط المتقاعدين

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان نادي ضباط الشرطة قد بدأ بإصدار عضويات جديدة للنادي لمنتسبي وزارة الداخلية من الضباط والضباط المتقاعدين، والتي ستتيح لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء والتي من ضمنها المخيم الربيعي، والذي سوف يفتح أبوابه خلال الأيام القليلة القادمة وسوف يتم الإعلان عن افتتاحه لاحقاً، حيث يتوجب ان يكون لدى الضابط عضوية سارية المفعول للحجز.

وأضافت بأن المخيم الربيعي للشرطة بصدد إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص به والذي يمكن الضابط المشترك بالعضوية فقط من الحجز الالكتروني لخدمات المخيم.

وتنوه الإدارة ان مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة حريص كل الحرص على القياديين والضباط المتقاعدين بأحقيتهم في الاشتراك بعضوية نادي ضباط الشرطة بنفس الشروط المذكورة.

المستندات المطلوبة:

تعبئة نموذج استمارة العضوية. الهوية العسكرية الاصلية وصورة عنها. البطاقة المدنية الاصلية وصورة عنها.