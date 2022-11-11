جهود فرق الطوارئ في وزارة الاشغال العامة للتعامل مع تجمعات مياه الامطار

“الأشغال”: فرق الصيانة مستمرة في عملها في الأماكن الحرجة بكل معداتها

11 نوفمبر، 2022
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قالت وزارة الأشغال العامة إن جهود فرق الصيانة مستمرة في تنظيف شبكات الأمطار وسحب المياه من مواقع تجمعها.

وأعلنت الوزارة في موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم الجمعة إن فرق الطوارئ منتشرة في الأماكن الحرجة وكافة الطرقات بكامل معدات.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة المهندس احمد الصالح ان “الأشغال” بجميع فرقها اضافة الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بتجمع مياه الامطار عن طريق الخط الساخن لافتا الى تواجد فرق الطوارئ بجميع مناطق البلاد لرصد اي تجمعات للمياه والتعامل معها.

وأشار إلى حدوث تجمعات للمياه في الجهراء وشمال البلاد مبينا ان الفرق تعاملت معها فورا بالاضافة الى تجمع آخر عند أحد الجسور في منطقة صباح الاحمد وقامت فرق الطوارئ وفرق الدفاع المدني والاطفاء بالتعامل معها وكذلك بعض المواقع الحرجة الاخرى و”الامور طيبة الان”.

وقال ان وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز عقدت اجتماعا مع قيادات “الأشغال” في غرفة العمليات لمتابعة تداعيات الأمطار والوقوف على جهوزية فرق الطوارئ في التعامل مع البلاغات الواردة إليها.

وكانت البلاد تعرضت لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في الساعات القليلة الماضية استدعت تدخل فرق الطوارىء بوزارة الأشغال العامة.

المصدر
كونا
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11 نوفمبر، 2022
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