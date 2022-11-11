“الأرصاد”: أمطار رعدية ما بين متوسطة الشدة إلى غزيرة مستمرة حتى الصباح الباكر

“الأرصاد”: أمطار رعدية ما بين متوسطة الشدة إلى غزيرة مستمرة حتى الصباح الباكر

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تستمر فرص الأمطار الرعدية بكميات خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون غزيرة على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية حتى الصباح الباكر.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي مساء اليوم الجمعة ان البلاد تأثرت بامتداد منخفض السودان الموسمي تزامنا مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا ما أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تخللتها سحب رعدية وأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على معظم المناطق.

وذكر القراوي ان كمية الامطار التي سقطت على مدينة الكويت بلغت 8ر5 مليلتر و6ر6 على السالمية و6ر5 على الجهراء وكانت غزيرة على منطقة الرابية حيث سجلت 4ر24 وتجاوزت الـ10 على منطقة الجابرية وكانت خفيفة على باقي المناطق.

وأشار الى أن الامطار كانت مصحوبة بنشاط للرياح تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.