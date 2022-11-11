من الأمطار في الكويت

“الأرصاد”: أمطار رعدية ما بين متوسطة الشدة إلى غزيرة مستمرة حتى الصباح الباكر

11 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تستمر فرص الأمطار الرعدية بكميات خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون غزيرة على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية حتى الصباح الباكر.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي مساء اليوم الجمعة ان البلاد تأثرت بامتداد منخفض السودان الموسمي تزامنا مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا ما أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تخللتها سحب رعدية وأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على معظم المناطق.

وذكر القراوي ان كمية الامطار التي سقطت على مدينة الكويت بلغت 8ر5 مليلتر و6ر6 على السالمية و6ر5 على الجهراء وكانت غزيرة على منطقة الرابية حيث سجلت 4ر24 وتجاوزت الـ10 على منطقة الجابرية وكانت خفيفة على باقي المناطق.

وأشار الى أن الامطار كانت مصحوبة بنشاط للرياح تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.

المصدر
كونا
الوسوم
11 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: العثور على السيدة المفقودة منذ ايام متوفية

11 نوفمبر، 2022

صور | كاميرا كويت تايمز وكويت نيوز ترصد غرق الشوارع في الدائري الرابع الشويخ الصناعية ومنطقة سعد العبدالله

11 نوفمبر، 2022

“البترول الوطنية”: تعرض عدد من الوحدات الإنتاجية التابعة لمصفاة ميناء عبدالله لانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي

11 نوفمبر، 2022

الداخلية: إغلاق عدد من المناطق بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من تجمعات للمياه

11 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى