صور | كاميرا كويت تايمز وكويت نيوز ترصد غرق الشوارع في الدائري الرابع الشويخ الصناعية ومنطقة سعد العبدالله

رصدت كاميرا كويت تايمز وكويت نيوز غرق الشوارع في الدائري الرابع الشويخ الصناعية ومنطقة سعد العبدالله بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية إغلاق عدد من المناطق بسبب الأمطار، وما نتج عنها من تجمعات للمياه.

وقالت إن تلك المناطق حتى الآن هي:-

الطرق السريعة:

1-نفق الصليبية مع الدائري السادس

2- الدائري الخامس يمين مسجد بلال

3- مخرج الدائري الرابع على طريق الرياض باتجاه المطار

محافظة الفروانية:

1-الدائري الرابع يمين الرقعي

2- الدائري الرابع يمين قرطبة

3-شارع الأردن يمين الفروانية

محافظة الجهراء:

1-الدائري الخامس مع نفق القيروان بالاتجاهين

2-جسر امغره مع الدائري السادس باتجاه الصناعية

3- طريق الصبية قبل جسر جابر

4- طريق الجهراء قبل وصلة الدوحة باتجاه المدينة.

العاصمة:

1- الجهرا مع الغزالي باتجاه سيتي سنتر

2-سيتي سنتر باتجاه الجهرا مع الغزالي

3-سيتي سنتر باتجاه الثالث مع المطار

4-جمال مع الغزالي باتجاه المطاحن

5-مخرج التلال شارع الجهرا

6-مخرج التلال شارع جمال

7-الجهرا العلوي نازل علي سيتي سنتر

محافظة الأحمدي:

1- شارع الغوص ودوار فهد الأحمد