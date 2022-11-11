الداخلية: إغلاق عدد من المناطق بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من تجمعات للمياه

الداخلية: إغلاق عدد من المناطق بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من تجمعات للمياه

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إغلاق عدد من المناطق بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد، وما نتج عنها من تجمعات للمياه، وتلك المناطق حتى الآن هي:-

الطرق السريعه:

1-نفق الصليبية مع الدائري السادس

2- الدائري الخامس يمين مسجد بلال

3- مخرج الدائري الرابع على طريق الرياض باتجاه المطار

محافظة الفروانية:

1-الدائري الرابع يمين الرقعي

2- الدائري الرابع يمين قرطبة

3-شارع الأردن يمين الفروانية

محافظة الجهراء:

1-الدائري الخامس مع نفق القيروان بالاتجاهين

2-جسر امغره مع الدائري السادس باتجاه الصناعية

3- طريق الصبية قبل جسر جابر

4- طريق الجهراء قبل وصلة الدوحة باتجاه المدينة

محافظة العاصمة:

1-الجهرا مع الغزالي باتجاه سيتي سنتر

2-سيتي سنتر باتجاه الجهرا مع الغزالي

3-سيتي سنتر باتجاه الثالث مع المطار

4-جمال مع الغزالي باتجاه المطاحن

5-مخرج التلال شارع الجهرا

6-مخرج التلال شارع جمال

7-الجهرا العلوي نازل على سيتي سنتر

محافظة الأحمدي :

1- شارع الغوص ودوار فهد الاحمد