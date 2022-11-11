وزارة الداخلية

الداخلية: إغلاق عدد من المناطق بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من تجمعات للمياه

11 نوفمبر، 2022
0 8 دقيقة واحدة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إغلاق عدد من المناطق بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد، وما نتج عنها من تجمعات للمياه، وتلك المناطق حتى الآن هي:-

الطرق السريعه:

1-نفق الصليبية مع الدائري السادس

2- الدائري الخامس يمين مسجد بلال

3- مخرج الدائري الرابع على طريق الرياض باتجاه المطار

محافظة الفروانية:

1-الدائري الرابع يمين الرقعي

2- الدائري الرابع يمين قرطبة

3-شارع الأردن يمين الفروانية

محافظة الجهراء:

1-الدائري الخامس مع نفق القيروان بالاتجاهين

2-جسر امغره مع الدائري السادس باتجاه الصناعية

3- طريق الصبية قبل جسر جابر

4- طريق الجهراء قبل وصلة الدوحة باتجاه المدينة

محافظة العاصمة:

1-الجهرا مع الغزالي باتجاه سيتي سنتر

2-سيتي سنتر باتجاه الجهرا مع الغزالي

3-سيتي سنتر باتجاه الثالث مع المطار

4-جمال مع الغزالي باتجاه المطاحن

5-مخرج التلال شارع الجهرا

6-مخرج التلال شارع جمال

7-الجهرا العلوي نازل على سيتي سنتر

محافظة الأحمدي :

1- شارع الغوص ودوار فهد الاحمد

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
11 نوفمبر، 2022
0 8 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

بريطانيا تتّهم إيران بتوجيه تهديدات بالقتل إلى صحافيين مقيمين في المملكة المتحدة

11 نوفمبر، 2022

رئيس بنين يشيد بسياسة دولة الكويت الحكيمة وإدارتها لعلاقاتها الدولية

11 نوفمبر، 2022

الداخلية تدعو لتوخي الحذر جراء هطول الأمطار على مناطق البلاد وإنخفاض الرؤية الأفقية لبعض الطرق

11 نوفمبر، 2022

دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الارهابي الذي استهدفت به مليشيا الحوثي ميناء قنا التجاري باليمن

11 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى